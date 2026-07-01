Apple хочет ставить в iPhone китайскую ОЗУ

Компания Apple, по данным инсайдеров, пытается добиться от властей США разрешения на закупку чипов памяти у китайского производителя. Это происходит на фоне резкого роста цен на оперативную память — ранее в этом году Samsung повысила стоимость DRAM примерно на 100%, и, по данным источников, Apple приняла новые условия. Соответственно, компания Apple, по информации источников, активно выступает против включения китайской компании ChangXin Memory Technologies в американский список Entity List. Это позволило бы производителю iPhone в перспективе закупать у неё микросхемы DRAM.

CXMT является крупнейшим производителем DRAM-памяти в Китае, однако компания находится под пристальным вниманием властей США. По этой причине любые коммерческие отношения с производителем считаются проблематичными. Тем не менее Apple, похоже, готова искать новые источники поставок на фоне усиливающегося дефицита памяти для потребительской электроники. По оценкам инсайдеров, в 2027 году около 15–20% объёмов памяти, которые ранее предназначались для смартфонов, ноутбуков и другой потребительской техники, могут быть перенаправлены в дата-центры и инфраструктуру искусственного интеллекта. Этот процесс уже оказывает влияние на поставки памяти LPDDR, которая широко используется в мобильных устройствах. В результате объёмы заказов Apple на будущий процессор A20 в конце 2026 и начале 2027 года могут оказаться на 10–20% ниже первоначальных ожиданий.
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