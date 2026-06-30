Samsung представила смартфон Galaxy M47 5G

Galaxy M47 5G поставляется с оболочкой One UI 8.5 на базе Android 16 и Samsung обещает для устройства шесть поколений обновлений Android и шесть лет выпуска патчей безопасности, что является весьма щедрым сроком поддержки для смартфона среднего ценового сегмента. Среди программных возможностей заявлены функции искусственного интеллекта Google, включая Circle to Search и Gemini, а также система защиты Samsung Knox Vault и локальная обработка голосовой почты. Основная камера смартфона включает 50-мегапиксельный датчик с оптической стабилизацией изображения, его дополняют 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 2-мегапиксельная макрокамера. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 12 Мп. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт.