Samsung представила смартфон Galaxy M47 5G

Компания Samsung официально представила новый смартфон среднего класса под названием Galaxy M47 5G. Новинка получила 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением Full HD+, данная панель поддерживает частоту обновления 120 Гц и обеспечивает пиковую яркость до 1400 нит. Для защиты используется стекло Corning Gorilla Glass Victus+. В основе устройства лежит процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, изготовленный по 4-нм техпроцессу. Смартфон предлагается в конфигурациях с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, а также с накопителем UFS 3.1 объёмом 128 ГБ или 256 ГБ. Для расширения хранилища предусмотрен гибридный слот с поддержкой карт microSD объёмом до 2 ТБ.

Galaxy M47 5G поставляется с оболочкой One UI 8.5 на базе Android 16 и Samsung обещает для устройства шесть поколений обновлений Android и шесть лет выпуска патчей безопасности, что является весьма щедрым сроком поддержки для смартфона среднего ценового сегмента. Среди программных возможностей заявлены функции искусственного интеллекта Google, включая Circle to Search и Gemini, а также система защиты Samsung Knox Vault и локальная обработка голосовой почты. Основная камера смартфона включает 50-мегапиксельный датчик с оптической стабилизацией изображения, его дополняют 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 2-мегапиксельная макрокамера. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 12 Мп. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт.