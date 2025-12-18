Apple хочет выпускать чипы для iPhone в Индии

Сборка и упаковка процессоров для iPhone в ближайшем будущем могут быть налажены в Индии — информация об этом появилась у достаточно надёжных источников, которые связаны с цепочкой поставок. Сообщается, что Apple находится на ранней стадии переговоров с местными производителями процессоров, оценивая такую возможность, и в обозримом будущем местные компании будут наращивать производственные мощности, дабы удовлетворить высокий спрос нового клиента. В материале инсайдеров также отмечается, что Apple уже провела переговоры с компанией CG Semi, которая в настоящее время строит предприятие по аутсорсинговой сборке и тестированию полупроводников в индийском штате Гуджарат. Ранее Apple никогда не занималась сборкой или упаковкой процессоров на территории Индии, и, как утверждается, на первом этапе мощности CG Semi могут быть задействованы для работы с процессорами, связанными с дисплеями.

Если обсуждения получат развитие, CG Semi предстоит соответствовать жёстким требованиям Apple по качеству и надёжности, без чего партнёрство будет просто невозможным Также сообщается, что Apple параллельно ведёт переговоры и с другими компаниями. Например, в настоящее время Apple закупает драйверы дисплеев у таких поставщиков, как Samsung, Himax, LX Semicon и Novatek, производственные мощности которых расположены в Южной Корее, на Тайване или в Китае. Но компания хочет диверсифицировать производство, дабы не зависеть от одного поставщика.
