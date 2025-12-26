Exynos 2600 получил кастомную графику от AMD

Exynos 2500 создавался на базе более старой архитектуры AMD MGFX3, которая представляла собой адаптированный вариант RDNA 3. Как сообщает издание The Elec, новый блог графики AMD был уменьшен и переработан для Xclipse 960 — теперь он обозначается как архитектура MGFX4. В ходе официального анонса Samsung заявила, что Exynos 2600 обеспечивает двукратный прирост производительности относительно Exynos 2500, а быстродействие трассировки лучей выросло на 50%. Использование архитектуры AMD MGFX4 также позволило внедрить фирменную технологию масштабирования изображения Samsung под названием Exynos Neural Super Sampling, которая по принципу работы схожа с NVIDIA DLSS и AMD FSR. Это действительно впечатляющее развитие графики, вот только в конечно итоге это заслуга AMD, а не инженеров Samsung.