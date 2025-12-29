OnePlus Turbo 6 и Turbo 6V готовы к выходу

Компания OnePlus объявила, что официальный релиз смартфонов Turbo 6 и и OnePlus Turbo 6V состоится в Китае уже 8 января. Производитель подтвердил наличие флагманской однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8-й серии, экрана BOE с кадровой частотой 165 Гц и поддержкой защиты зрения, батареи ёмкостью 9000 мАч, поддержки 27-Вт обратной зарядки и защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K. OnePlus Turbo 6 выйдет в черной, серебристой и зеленой расцветках, а Turbo 6V – в чёрном, белом и синем цветовых вариантах. Также смартфоны будут отличаться тройной и сдвоенной тыльными камерами соответственно.