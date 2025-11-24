Realme 16 Pro получит 200-Мп камеру

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились подробности о смартфоне Realme 16 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, сообщается о наличии корпуса с габаритами 162,6:77,6:7,75 мм и массой 192 грамма, 6,78-дюймового экрана OLED с разрешением 2772:1272 точек, сдвоенной тыльной камеры с модулями на 200 Мп и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеры разрешение 50 Мп, предустановленной операционной системы Android 16 с фирменной прошивкой UI 7, однокристальной системы с тактовой частотой 2,5 ГГц, 8, 12 и 16 ГБ оперативной памяти и 128, 256 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, аккумулятора ёмкостью 7000 мАч, поддержки 80-Вт проводной быстрой зарядки и подэкранного ультразвукового сканера отпечатков пальцев. Дата выхода смартфона пока не раскрывается.