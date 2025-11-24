Realme 16 Pro получит 200-Мп камеру

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились подробности о смартфоне Realme 16 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, сообщается о наличии корпуса с габаритами 162,6:77,6:7,75 мм и массой 192 грамма, 6,78-дюймового экрана OLED с разрешением 2772:1272 точек, сдвоенной тыльной камеры с модулями на 200 Мп и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеры разрешение 50 Мп, предустановленной операционной системы Android 16 с фирменной прошивкой UI 7, однокристальной системы с тактовой частотой 2,5 ГГц, 8, 12 и 16 ГБ оперативной памяти и 128, 256 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, аккумулятора ёмкостью 7000 мАч, поддержки 80-Вт проводной быстрой зарядки и подэкранного ультразвукового сканера отпечатков пальцев. Дата выхода смартфона пока не раскрывается.

OnePlus 15 выйдет в фиолетовой расцветке …
Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал подробности о смартфоне OnePlus 15, релиз которо…
Процессор iPhone Air расположен в блоке камер…
Толщина iPhone Air составляет всего 5,6 мм, и в столь компактном корпусе крайне сложно разместить мощные …
Съёмная батарея для iPhone Air не подходит других iPhone…
Apple представила новый внешний аккумулятор MagSafe, созданный специально для iPhone Air, и он отличается…
Galaxy S26 Ultra выйдет на фирменном чипе Samsung…
Exynos 2600 станет первым 2-нм процессором Samsung с транзисторами GAA, и по планам компании он будет исп…
Apple заказала свыше 50% мощностей заводов TSMC…
В конце 2026 года на рынок выйдут не только первые 2-нм процессоры Apple — свои разработки готовят и Qual…
Представлен тонкий смартфон Motorola Edge 70 …
Компания Motorola объявила о выпуске смартфона Edge 70, главной особенностью которого стал корпус толщино…
Samsung Galaxy S26 получит более быструю память…
Между процессорами Snapdragon 8 Elite Gen 5 и его предшественником Snapdragon 8 Elite есть множество разл…
Смартфон HMD Pulse 2 Pro показали на рендерах…
Профильный информатор Smashx_60 опубликовал изображения и подробности о характеристиках смартфона HMD Pul…
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor