Глобальная версия OnePlus 15 стартовала на маркетплейсах

Компания OnePlus представила международную версию своего нового флагманского смартфона OnePlus 15. Ключевой особенностью новинки является интеграция Google и использование передового процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5. Технические характеристики глобальной версии OnePlus 15 полностью соответствуют параметрам, представленным в китайской модели

Смартфон оснащен 6,78-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и разрешением 1272 × 2772 пикселей.

Основная камера включает три модуля по 50 Мп каждый: главный сенсор, перископический объектив с 3,5-кратным зумом и ультраширокий модуль. Поддерживается запись видео в формате 8K с частотой 30 кадров в секунду. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп и возможность записи видео в 4K с частотой 120 кадров в секунду.

Аккумулятор построен на кремний-углеродной основе и обладает емкостью 7300 мА*ч. Поддерживаются быстрая проводная зарядка мощностью 120 Вт и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт.

В основе смартфона лежит чип Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Доступные конфигурации памяти: 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной, а также 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной.

OnePlus 15, Global Version; 12+256GB - 49 000 ₽

OnePlus 15, Global Version; 16+512GB - 56 000 ₽

Глобальная версия OnePlus 15 работает под управлением OxygenOS 16, основанной на Android 16, и предлагает встроенную ИИ-экосистему Plus Mind. Функция ИИ-редактирования фото, двусторонний переводчик для голосовых вызовов, интеллектуальные заметки и функция создания кратких обзоров текста, интеграция с Google Gemini, работающим с Mind Space, системой для хранения и анализа информации с экрана.