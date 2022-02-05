Apple хочет заменить Bluetooth на оптическую передачу звука на AirPods

Прошлым летом, Apple обновила Apple Music, включив в него два уровня Lossless с более высоким разрешением и двухстороннюю функцию Spatial Audio. В то же время многие отметили большую проблему : Bluetooth. Соединение Bluetooth это метод подключения, используемый всеми наушниками Apple AirPods, обладающего пропускной способностью для полной поддержки обновленного сервиса, пока не существует.

Но недавно Apple опубликовала новый патент в котором описывается новая технология подключения наушников. Патент предполагает, что компания может использовать оптическую передачу звука от гарнитуры AR/VR к AirPods.

Оптическая передача звука, безусловно, является одним из способов получения желаемой дополнительной полосы пропускания. Но оптический сигнал также может быть беспроводным, хотя его можно легко заблокировать и поэтому он подходит только для очень коротких расстояний. Однако именно эту установку Apple описывает в своем новом патенте.

Наряду с прямой ссылкой на «наушники» на одной из иллюстраций в патенте четко показаны наушники в стиле AirPod — убедительное доказательство того, что компания, по крайней мере, рассматривает возможность оптического аудиосоединения от гарнитуры к паре наушников-вкладышей.