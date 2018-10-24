Apple и Samsung подожмутся - начались продажи смартфона Vertu Constellation X

Не успели многие похоронить именитого производителя премиальных мобильных телефонов и смартфонов Vertu, как после ее покупки китайским фондом - она вновь задышала и начала выпускать действительно что-то стоящее и по умеренной, для обладателей часов Rolex, цене. Весной 2018 года производитель обрадовал своих поклонников новым смартфоном - Vertu Constellation X, который уже можно купить как в оригинальном, так и неоригинальном варианте по цене от 1000 долларов США - https://newtechnology.com.ua/katalog/vertu_constellation.

Оригинальная версия премиального смартфона Vertu Constellation X может похвастаться наличием алюминиевого корпуса со вставками из телячьей кожи. В продаже уже имеется пять цветов смартфона - черный, голубой, ореховый, синий и розовый. Смартфоны традиционно собираются мастерами из Англии, которые по заявлению производителя в течение недели собирают каждый смартфон доводя его до ума. Тем самым, покупая Vertu Constellation X вы оплачиваете не только технологии, но и ручной труд подданного английской короны. Продажи смартфона начались в апреле 2018 года по цене от 6300 долларов США за шутку, затем плавно опустились в несколько раз, так как даже в премиальном сегменте сегодня очень много конкурентов. К примеру, Huawei за 2300 долларов США предлагает обзавестись моделью Porsche Design Mate RS.

Смартфон Vertu Constellation X может похвастаться наличием дисплея в 5,5 дюймов, изготовленным по технологии AMOLED и имеющим разрешение 2560x1440 пикселей. Получается порядка 534 пикселей на дюйм. Защищен дисплей стеклом Gorilla Glass. В качестве процессора выступает восьмиядерное решение с активными четырьмя ядрами в зависимости от нагрузки и рабочей частотой 2150 Мгц. Распаяно 4 гигабайта оперативной памяти и 256 гигабайт для хранения данных. В качестве камеры используется матрица с разрешением 16 мегапикселей и автофокусом. Толщина устройства при это составляет 1 сантиметр, а масса 240 грамм.