Apple и Valve объединились для создания очков AR

Компания Apple начала сотрудничество с Valve для разработки собственной AR-гарнитуры. В настоящее время Valve Index является одной из популярных на рынке VR-гарнитур, а платформа Steam предлагает широкий ассортимент VR-игр.

Это подстегивает слухи о том, что Apple может готовить более одного устройства с поддержкой AR/VR, включая устройство, ориентированное на развлечения. Новые продукты могут выйти во второй половине 2020 года. За производство будут отвечать тайваньские компании Quanta Computer и Pegatron.