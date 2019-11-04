Apple и Valve объединились для создания очков AR

2019-11-04, Автор - Anna; Продукт - Apple, Valve; [96]
Компания Apple начала сотрудничество с Valve для разработки собственной AR-гарнитуры. В настоящее время Valve Index является одной из популярных на рынке VR-гарнитур, а платформа Steam предлагает широкий ассортимент VR-игр.

Это подстегивает слухи о том, что Apple может готовить более одного устройства с поддержкой AR/VR, включая устройство, ориентированное на развлечения. Новые продукты могут выйти во второй половине 2020 года. За производство будут отвечать тайваньские компании Quanta Computer и Pegatron.

Комментарии и отзывы Apple, Valve
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