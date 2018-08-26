Apple и его новинки

Что касается трио других моделей, то здесь все без изменений: N84/iPhone 11.1 – это LCD iPhone с двумя SIM-картами, D30/iPhone 11.3 – замена iPhone X с 5,8” OLED-панелью, а D31/iPhone 11.5 – iPhone X Plus с 6,5” OLED-экраном. Все три получат единый дизайн с «бровью» и Face ID. Существует предположение, что условный iPhone SE2 будет представлен для рынка Индии, LCD iPhone – для Китая и других регионов, где популярны «двухсимочники», а iPhone X и iPhone X Plus будут продаваться по всему миру.У Apple есть еще один проект, ранее упоминаемый в качестве iPhone SE2. Изучая Xcode 10, он наткнулся на упоминание некоего проекта T500/iPhone 9.7 с чипсетом А10. Этот чип применялся в iPhone 7 и разработчик предполагает, что это будет замена все еще актуальному iPhone 7 в статусе iPhone SE.О стоимости смартфона пока неизвестно.