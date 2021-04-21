Apple iPad Pro 2021 с 5G и чипом M1

Компания Apple представила новый планшет iPad Pro 2021 с мощным процессором M1.

Процессор M1 - это мощный ЦП с инновационным дизайном и производительностью. По сравнению с процессором A12Z, производительность процессора повысилась на 50% и производительность графического процессора также увеличена на 40%. Процессор М1 работает в паре с оперативной памятью объемом до 16 ГБ и до 2 ТБ ПЗУ.

iPad Pro 2021 доступен в двух вариантах экрана: 11-дюймовая модель с ЖК-дисплеем и 12,9-дюймовая модель с мини-светодиодным экраном Liquid Retina XDR. Пиковая яркость мини-светодиодного экрана составляет 1600 нит, а в полноэкранном режиме - 1000 нит. Дисплей также поддерживает форматы изображений HDR10, Dolby Vision и HLG.

Пиковая яркость ЖК-экрана составляет 600 нит. Экран имеет поддержку True Tone и цветовую гамму DCI-P3. Два дисплея имеют частоту обновления 120 Гц, которую Apple называет ProMotion.

iPad Pro 2021 улучшена возможность подключения, а именно возможность подключения 5G. Также планшет оснащен 12-мегапиксельной камерой TrueDepth, а также сверхширокоугольным объективом с полем обзора 122 ° спереди. Задний аспект оснащен двойной камерой, которая представляет собой основной датчик на 12 МП и сверхширокий датчик на 10 МП. Также есть сканер LiDAR, который помогает с автофокусом при слабом освещении.