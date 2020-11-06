Apple iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Mini доступны для предзаказа

Недавно компания Apple выпустила новые смартфоны серии iPhone 12, в этот раз компания представила четыре разные модели - iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro и 12 Pro Max. Изначально для покупки были доступны только два телефона: 12 и 12 Pro.

Теперь компания открыла предварительные заказы на две другие модели - iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max. Цена варианта Mini начинается с 699 долларов, версия Pro Max начинается с 1099 долларов. Предварительные заказы запускаются более чем в 50 странах и регионах.

Цены на iPhone 12 Mini:

64 ГБ памяти: 699 долларов

128 ГБ памяти: 749 долларов

256 ГБ памяти: 849 долларов

Цены на iPhone 12 Pro Max:

128 ГБ памяти: 1099 долларов

256 ГБ памяти: 1199 долларов

512 ГБ хранилища: 1399 долларов

Хотя компания принимает предварительные заказы с 6 ноября, поставки моделей iPhone 12 Mini и 12 Pro Max начнутся с 13 ноября.