Apple iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Mini доступны для предзаказа

Недавно компания Apple выпустила новые смартфоны серии iPhone 12, в этот раз компания представила четыре разные модели - iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro и 12 Pro Max. Изначально для покупки были доступны только два телефона: 12 и 12 Pro.

Теперь компания открыла предварительные заказы на две другие модели - iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max. Цена варианта Mini начинается с 699 долларов, версия Pro Max начинается с 1099 долларов. Предварительные заказы запускаются более чем в 50 странах и регионах.

Хотя компания принимает предварительные заказы с 6 ноября, поставки моделей iPhone 12 Mini и 12 Pro Max начнутся с 13 ноября.

Цены на iPhone 12 Mini:

  • 64 ГБ памяти: 699 долларов
  • 128 ГБ памяти: 749 долларов
  • 256 ГБ памяти: 849 долларов

Цены на iPhone 12 Pro Max:

  • 128 ГБ памяти: 1099 долларов
  • 256 ГБ памяти: 1199 долларов
  • 512 ГБ хранилища: 1399 долларов
Комментарии и отзывы Apple iPhone 12 Pro Max
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