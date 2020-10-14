Apple iPhone 12 Pro оценен в 100 тысяч рублей

Компания Apple представила топовые смартфоны iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, которые среди прочего получили новый процессор Apple A14 Bionic и поддержку 5G. Новинки также оснастили 6,1 и 6,7-дюймовыми Super Retina XDR (OLED) дисплеями с разрешением 2532:1170 и 2778:1284 пикселя соответственно, поддержкой HDR, True Tone, Haptic Touch и пиковой яркостью 1200 кд/м2, новым защитным стеклом Ceramic Shield, защитой от воды по степени IP68, поддержкой беспроводной зарядки на 15 Вт, тыльной квадрокамерой с тремя 12 Мп модулями (главный, сверхширик и телевик), оптической стабилизацией и лидаром, съемкой в Apple ProRAW и поддержкой Dolby Vision с 10-битным HDR.

Толщина корпуса новинок составляет всего 7,4 мм. Итак, российские продажи iPhone 12 Pro стартуют с 23 октября по цене от 100 000 рублей за версию со 128 ГБ флеш-памяти, а iPhone 12 Pro Max – 13 ноября от 110 000 рублей. Покупатели смогут выбирать между графитовой, серебристой, золотой и тихоокеанской синей расцветками.

Комментарии и отзывы iPhone 12 Pro
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