Apple iPhone 12 могут получить 6 ГБ ОЗУ

Будущие модели Apple iPhone могут иметь больше оперативной памяти. Аналитики утверждают, что линейка iPhone 12 будет поставляться с различными вариантами оперативной памяти. Ожидается, что 6,7-дюймовые и 6,1-дюймовые модели с системами с тремя объективами будут имеют 6 ГБ ОЗУ, а 6,1-дюймовые и 5,4-дюймовые модели с двумя задними камерами будут иметь 4 ГБ ОЗУ.

Увеличение объема ОЗУ может быть необходимо для поддержки приложений AR на iPhone следующего поколения с новым 3D-сенсором, которая дебютирует на следующем iPad Pro.