Apple iPhone 12 поставляет с адаптером питания в Бразилии

С серией Apple iPhone 12 компания по сути удалила все аксессуары, которые можно было ожидать в коробке. Однако похоже, что некоторые местные законы не позволяют компании Apple следовать этой практике в Бразилии.

Компания Apple была вынуждена поставлять iPhone с включенными наушниками во Франции из-за местного законодательства . Теперь похожий случай произошел в Бразилии после того, как бразильский штат Сан-Паулу фактически вынудил компанию отправлять свои новые iPhone с включенным аксессуаром.

Государственное агентство по защите прав потребителей направило Apple уведомление с просьбой дать разъяснения по поводу извлечения адаптера питания из коробки iPhone.

Apple ответила своими собственными аргументами, которые изначально заключались в том, что у большинства пользователей уже есть совместимые зарядные устройства. Таким образом, удаление зарядного устройства из коробки снизит общий выброс углерода. Однако бразильское агентство не удовлетворилось ответом и постановило, что адаптер питания является важным компонентом продукта. Таким образом, доставка iPhone без него будет противоречить Кодексу защиты прав потребителей Бразилии.
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