Apple iPhone 13 Pro показали на рендерах

Редактор XDA Developers Макс Вайнбах опубликовал качественные рендеры смартфона iPhone 13 Pro, выход которого ожидается грядущей осенью. Если верить источнику, аппарат получит новую чёрную матовую расцветку, новое покрытие металлической рамки, на котором не остаются отпечатки пальцев, основную камеры, модули которой будут прикрыты одним защитным стеклом, а также дисплей LTPO с поддержкой адаптивной кадровой частоты от 1 до 120 Гц.

Предыдущие слухи приписывали смартфону подэкранный сканер отпечатков пальцев Touch ID разработки Qualcomm, улучшенную технологию Face ID для распознавания по лицу, 6,1-дюймовый экран, 5-нанометровый чипсет A15 Bionic, поддержку сетей 5G и Wi-Fi 6E, а также тройную тыльную камеру со сканером LiDAR.