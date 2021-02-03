Apple iPhone 13 может получить обновленный сверхширокоугольный объектив

В сети появилась информация о грядущей линейке смартфонов компании Apple, а именно серии iPhone 13.

По слухам сети, новый смартфон Apple iPhone 13 может поставляться с модернизированным сверхширокоугольным объективом с переменной диафрагмой f / 1.8. Такая модернизация должна привести к улучшений фотографии при слабой освещении. Такое изменение коснется лишь только модели iPhone 13 Pro, а другие модели будут продолжать использовать то, что предлагается в настоящее время. Также ожидается, что с 2022 года компания будет использовать обновленный датчик на всех моделях. Ещё модели Pro в грядущей линейке iPhone 13 будут поставляться с объемом памяти 1 ТБ.