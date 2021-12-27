Apple iPhone 15 Pro будет без слота для SIM-карты

Apple представила линейку iPhone 13 в сентябре, а до выхода iPhone 14 еще далеко, но слухи об iPhone 15 уже начали распространяться в Интернете, причем последний из них утверждает, что Apple откажется от физического слота для SIM-карты.

В отчете говорится, что модели Pro 2023 года (предварительно называемые iPhone 15 Pro) не будут иметь слотов для физических SIM-карт и будут полностью полагаться на технологию eSIM для подключения. Также утверждается, что эти iPhone будут поставляться с поддержкой двойной eSIM, что позволит пользователям иметь две линии одновременно. Однако неясно, будут ли обычные модели, также полностью зависеть от технологии eSIM или продолжат использовать слоты для физических SIM-карт. Планирование Apple отказаться от слота для SIM-карты неудивительно, поскольку, технический гигант в конечном итоге перейдет на iPhone без порта и слота для SIM-карты.
Комментарии и отзывы Apple iPhone 15 Pro
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