Apple iPhone 16 получил мощный процессор

Компания Apple пополнила ассортимент смартфонов моделями iPhone 16 и iPhone 16 Plus, которые появятся в продаже 20 сентября по цене от 800 и от 900 долларов соответственно. Новинки оснастили старыми 6,1 и 6,7-дюймовыми дисплеями с пиковой яркостью 2000 кд/м2 и минимальной яркостью 1 кд/м2, обновленным дизайном, шестиядерной однокристальной системой Apple A18 (CPU на 30% быстрее предшественника, а GPU – на 40%) с 16-ядерным NPU для функций искусственного интеллекта, кнопкой Action Button, как в моделях Pro, новой чувствительной к силе нажатия кнопкой Camera Control для управления функциями камеры (плавный зум или спуск затвора), сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп (оптика с диафрагмой F/1.6 и двухкратным зумом со съемкой в 12 Мп) и 12 Мп (сверхширик с автофокусом), возможностью делать Special Photos для просмотра в фирменной гарнитуре Vision Pro, улучшенной системой охлаждения и поддержкой трассировки лучей в играх.