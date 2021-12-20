Apple iPhone SE 3 скоро будет запущен в пробное производство

Если верить новому отчету , Apple iPhone SE 3 скоро перейдет в фазу пробного производства. Также сообщается, что несколько поставщиков сейчас готовятся к поставке компонентов для будущей модели iPhone SE.

Судя по утечкам, грядущий Apple iPhone SE 3, будет оснащен 4,7-дюймовым ЖК-дисплеем Retina HD, а также будет иметь кнопку «Домой» со встроенным датчиком отпечатков пальцев. Скорее всего, это будет последний смартфон Apple, оснащенный ЖК-дисплеем и кнопкой «Домой». Ожидается, что устройство будет оснащено процессором Apple A15 и 3 ГБ оперативной памяти, а вариант Plus будет иметь 4 ГБ оперативной памяти. Чипсет также поддерживает подключение 5G. На задней панели будет 12-мегапиксельный сенсор с одной камерой с улучшенными функциями.
Комментарии и отзывы Apple iPhone SE 3
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