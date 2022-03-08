Apple iPhone SE получает 5G и процессор A15

Сегодня на мероприятии «Peek Performance» Apple представила новый iPhone SE, который, как и его предшественники, является более доступной версией флагманской линейки. Как и ожидалось, бюджетный телефон оснащен обновленным четырехъядерным процессором A15 Bionic и поддерживает стандарты сотовой связи 5G. Удивительно, но он по-прежнему сохранил кнопку «Домой» под экраном для Touch ID и имеет одну 12-мегапиксельную заднюю камеру. Он выглядит почти так же, как и его предшественник.

Новый iPhone SE будет доступен в цветах «полночь», «звездный свет» и «красный» и оснащен 4,7-дюймовым экраном Retina HD. Он покрыт защитным стеклом и Apple заявляет, что это «самое прочное стекло в смартфоне как спереди, так и сзади». Это то же стекло, что и на задней панели iPhone 13. iPhone SE также имеет защиту от пыли и воды IP67, и компания обещает увеличить время автономной работы благодаря эффективности A15 Bionic и iOS 15. Хоть здесь только одна задняя камера, Apple заявила, что в последнем iPhone SE есть «новая система камер», в которую добавлены функции, которые мы видели на iPhone 13, такие как фотографические стили, Smart HDR 4 и Deep Fusion. iPhone SE этого года стоит 429 долларов, что на 30 долларов дороже, чем предыдущая модель.