Apple iPhone XR стал самым популярным смартфонов в мире в 2019 году

iPhone XR был выпущен в 2018 году, за это время было выпущено около 46 миллионов устройств.

Apple в первой десятке забрала 5 мест. В список попали iPhone XR, IPhone 11, iPhone 11 Pro Max, iPhone 8 и iPhone 11 Pro. Третье, четвертое, пятое и десятое место осталось за компанией Samsung. Седьмое место за Redmi Note 7.

Каждый год компания Apple занимает лидирующие позиции в списке самых популярных смартфонов. Стоимость смартфона iPhone XR составляет 600 долларов. Apple iPhone XR опередил все остальные смартфоны в мире в 2019 году, включая другие модели iPhone от Apple, поставив 46,3 миллионов единиц.