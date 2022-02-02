Apple импортирует бюджетный iPhone в Индию для тестирования вместе с двумя моделями iPad

Согласно отчету, три устройства Apple были импортированы в Индию для тестирования, в преддверии весеннего мероприятия Apple. Три устройства включают бюджетный iPhone, бюджетный iPad и iPad Air. Среди них iPhone, который по слухам, является iPhone SE третьего поколения от Apple. Модель iPhone была импортирована под номерами моделей A2595, A2783 и A2784 и как сообщается, будет стоить 306 долларов без учета налогов на импорт.

Далее упоминается iPad Air с номерами моделей A2588 и A2589, предполагается, что это обновленная модель iPad Air. Эта модель стоит от 500 долларов до 697 долларов. Две другие модели iPad с номерами A2757 и A2761 могут соответствовать бюджетному iPad по цене около 300 долларов.