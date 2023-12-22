Apple интегрирует ИИ в iPhone 16

Большие языковые модели для работы искусственного интеллекта обычно требуют исключительно больших ресурсов в области оперативной памяти, но инсайдеры сообщают, что компания Apple активно экспериментирует с размещением баз данных на флэш-накопителях, вероятно, чтобы сделать технологию нейросети доступной на своих мобильных устройствах. Поскольку флэш-память используется как в iPhone, так и в и компьютерах Mac, инженеры компании планирует задействовать способ, который позволяет запускать большую языковую модель даже при небольшом объёме ОЗУ.

В этом методе модель искусственного интеллекта повторно использует часть данных, которые уже обработала, сокращая необходимость непрерывного запроса памяти и ускоряя весь процесс взаимодействия с базой данных. Специалисты считают эту технологию весьма перспективной, уточняя, что Apple крайне серьёзно относится к искусственному интеллекту, создавая своё собственное решение под названием Apple GPT. Например, компания даже планирует улучшить микрофоны в новом флагмане, чтобы они лучше распознавали речь пользователя и обрабатывали нужные команды. Более того, есть информация, что новая версия генеративного искусственного интеллекта будет встроена в iOS 18, чтобы пользователь мог генерировать контент, получать ответы и искать информацию без задействования сторонних ресурсов из сети. Это достаточно интересно в плане реализации — технологии на базе ИИ могут в корне изменить рынок смартфонов.