Apple избежала крупного штрафа за рекламу Safari

Сегодня информационное издание Reuters сообщило, что компания Apple не будет оштрафована в рамках Акта о цифровых рынках Европейского Союза за принудительный выбор браузера по умолчанию в iOS и iPadOS. Расследование, начатое год назад, завершится 31 марта, и, по данным источников, знакомых с ситуацией, компания избежит возможных санкций. Apple выполнила требования нового закона, предложив пользователям в Европе список популярных сторонних браузеров при первом запуске Safari в iOS 17.4 и iPadOS 18.2 или более поздних версиях. Однако изначальный вариант экрана выбора браузера выделял Safari среди альтернатив, что вызвало обеспокоенность у регулирующих органов ЕС, которые заявили, что такой подход вынуждает пользователей выбирать браузер Apple вместо того, чтобы перейти на решение сторонних разработчиков.

В ответ Apple переработала экран выбора браузера, добавив больше вариантов и изменив порядок их отображения — теперь он формируется случайным образом, а Safari больше не стоит на первом месте. Если пользователь выбирает другой браузер по умолчанию, он автоматически скачивается и размещается в том же месте или в доке, где ранее находился Safari. Благодаря этому шагу компании удалось избежать весьма внушительного штрафа, но на самом деле далеко не все желают уйти с Safari. На мобильной платформе не так уж и много хороших браузеров, которые можно выбрать вместо фирменного решения компании Apple, особенно на iOS. Но хорошо, что выбор предоставляют.
Oppo Find N5 позволяет управлять компьютером Apple…
Прошивка ColorOS 15, которая дебютировала вместе с серией смартфонов Oppo Find X8, представила функцию O+…
Apple Intelligence теперь требует 7 ГБ памяти…
С развитием набора функций сервиса Apple Intelligence всегда существовали опасения, что минимальные требо…
Смартфон Oppo Find N5 представят 20 февраля …
Компания OPPO объявила дату официальной презентации складного смартфона Find N5. Китайская премьера пройд…
Samsung Galaxy A06 5G оценен в 120 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Galaxy A06 5G, которая оценена на деб…
Samsung лишилась главного руководителя…
Генеральный директор компании Samsung Electronics и глава подразделения потребительской электроники и моб…
Honor Magic8 RSR Porsche Design получит уникальную камеру…
Флагманская серия смартфонов Honor Magic8 будет будет состоять из моделей с диагональю дисплея от 6,3 до …
Nothing Phone 3A показали на слитых рендерах…
Смартфоны Nothing Phone 3A и 3A Pro сегодня появились в свежих утечках данных от инсайдеров — пользовател…
Смартфон Realme P3 Pro 5G оценен в 275 долларов …
Компания Realme объявила о выпуске смартфона Realme P3 Pro 5G, который основан на 4-нанометровой однокрис…
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2
Топ-5 устройств для продуктивной учебыТоп-5 устройств для продуктивной учебы
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor