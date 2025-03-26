Apple избежала крупного штрафа за рекламу Safari

Сегодня информационное издание Reuters сообщило, что компания Apple не будет оштрафована в рамках Акта о цифровых рынках Европейского Союза за принудительный выбор браузера по умолчанию в iOS и iPadOS. Расследование, начатое год назад, завершится 31 марта, и, по данным источников, знакомых с ситуацией, компания избежит возможных санкций. Apple выполнила требования нового закона, предложив пользователям в Европе список популярных сторонних браузеров при первом запуске Safari в iOS 17.4 и iPadOS 18.2 или более поздних версиях. Однако изначальный вариант экрана выбора браузера выделял Safari среди альтернатив, что вызвало обеспокоенность у регулирующих органов ЕС, которые заявили, что такой подход вынуждает пользователей выбирать браузер Apple вместо того, чтобы перейти на решение сторонних разработчиков.

В ответ Apple переработала экран выбора браузера, добавив больше вариантов и изменив порядок их отображения — теперь он формируется случайным образом, а Safari больше не стоит на первом месте. Если пользователь выбирает другой браузер по умолчанию, он автоматически скачивается и размещается в том же месте или в доке, где ранее находился Safari. Благодаря этому шагу компании удалось избежать весьма внушительного штрафа, но на самом деле далеко не все желают уйти с Safari. На мобильной платформе не так уж и много хороших браузеров, которые можно выбрать вместо фирменного решения компании Apple, особенно на iOS. Но хорошо, что выбор предоставляют.