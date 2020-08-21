Apple купила компанию Camerai

Если вы следите за рынком смартфонов, то понимаете, что крупные компании иногда покупают более мелкие компании просто для того, чтобы получить их патенты и технологии. Так случилось и с компанией Camerai, которая была куплена компанией Apple. Яблочная компания понимает, что использовать технологии другого разработчика достаточно дорого и руководство просто приняло решение купить исследователя. Теперь у Apple появился бонус в виде дополнительной технологии для дополненной реальности, ведь Camerai именно этим и занималась. Вопрос только в том, когда данные технологии будут использоваться производителем в обозримом будущем. Все же новых продуктов вроде как производитель выпускать не планировал, но AR-технологии используются буквально везде.