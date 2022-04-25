Apple может использовать 2-нм чипы в iPhone 2025 года

У Apple много планов для пользователей на ближайшие годы, включая полный переход на нестандартные чипы. Компания потенциально может внедрить 2-нм чипы в iPhone и Mac уже в 2025 году. В новом отчете говорится, что поставщик Apple TSMC готовится начать производство 2-нм чипов в 2025 году.

На данный момент iPhone и Mac от Apple оснащены чипами, основанными на 5-нм техпроцессе TSMC, который включает A15 Bionic и M-серию соответственно. Помимо этого, TSMC также планирует начать массовое производство своих 3-нм чипов в конце этого года. Предполагается, что 2-нм чипы появятся в 2025 году, и мы предполагаем, что Apple будет придерживаться 3-нм процессоров в течение как минимум двух лет. Если Apple действительно планирует внедрить 2-нанометровые чипы в свои продукты к 2025 году, она станет одной из первых компаний, сделавших это.

Также ранее сообщалось, что Apple может использовать 3-нм чипы в моделях iPad Pro, выпуск которых предполагается в конце этого года.