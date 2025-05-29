Смартфон Realme 14 5G вышел в России

Компания Realme выпустила в российскую продажу смартфон Realme 14 5G, который доступен в черной, розовой, серебристой и графитовой расцветках. Новинка оценена в 28 и 31 тысячу рублей за варианты с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что смартфон оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации касания 180 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 с максимальной частотой 2,3 ГГц и графикой Adreno 810, оперативной памятью LPDDR4X, флеш-памятью UFS 3.1, основной камерой с главным модулем на 50 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, защитой от пыли и воды (IP69), аккумулятором ёмкостью 6000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.
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