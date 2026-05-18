Цены на оперативную память для смартфонов набирают обороты

Такой длительный и резкий рост цен на память существенно увеличивает нагрузку на производителей смартфонов. В этих условиях бренды, как ожидается, будут не только сокращать общий объём выпуска устройств в 2026 году, но и могут столкнуться с трудностями при выполнении объёмов закупок памяти. Кроме того, постоянно высокие цены на DRAM заставляют производителей пересматривать конфигурации памяти в разных сегментах. Во флагманском классе стандартом становятся 12 ГБ оперативной памяти, тогда как распространённость моделей с 16 ГБ снижается. В среднем сегменте базовым вариантом становится 8 ГБ, а в бюджетных устройствах чаще всего используется 4 ГБ. И в будущем ситуация может стать только хуже, когда память станет ещё дороже текущей планки.