Цены на оперативную память для смартфонов набирают обороты

Согласно последнему исследованию компании TrendForce, резкий рост контрактных цен на мобильную DRAM во втором квартале 2026 года продолжает усиливать давление на себестоимость смартфонов. Два крупнейших корейских производителя памяти, по данным аналитиков, выбрали разные стратегии ценообразования — Samsung Electronics придерживается более агрессивного подхода с резким повышением цен за один шаг, тогда как SK hynix предлагает более умеренное повышение через поэтапное увеличение стоимости. В целом TrendForce оценивает, что средняя цена LPDDR4X во втором квартале 2026 года вырастет как минимум на 70–75% по сравнению с предыдущим кварталом, а LPDDR5X может подорожать ещё сильнее — на 78–83% за квартал.

Такой длительный и резкий рост цен на память существенно увеличивает нагрузку на производителей смартфонов. В этих условиях бренды, как ожидается, будут не только сокращать общий объём выпуска устройств в 2026 году, но и могут столкнуться с трудностями при выполнении объёмов закупок памяти. Кроме того, постоянно высокие цены на DRAM заставляют производителей пересматривать конфигурации памяти в разных сегментах. Во флагманском классе стандартом становятся 12 ГБ оперативной памяти, тогда как распространённость моделей с 16 ГБ снижается. В среднем сегменте базовым вариантом становится 8 ГБ, а в бюджетных устройствах чаще всего используется 4 ГБ. И в будущем ситуация может стать только хуже, когда память станет ещё дороже текущей планки.
