Apple может представить iPad X и iPhone SE 2 в июне

Компания Apple объявила дату проведения конференции WWDC 2018, на которой демонстрируются последние наработки в области ПО (новые версии iOS, watchOS и macOS). На этот раз мероприятие пройдет с 4 по 8 июня. Предполагается, что в этом году купертиновцы покажут не только новую iOS, но и пару устройств: смартфон iPhone SE 2 с четырёхдюймовым экраном и серию планшетов iPad X с дизайном iPhone X и поддержкой Face ID. Ну а сейчас Apple вовсю готовит к выпуску iOS 11.3, которая станет одной из последних версий текущего поколения iOS.