Apple может выпустить iPhone 12 в октябре

Авторитетный инсайдер Джон Проссер поделился подробностями о следующем поколении смартфонов Apple. По его словам, iPhone 12 точно не поспеет к традиционной сентябрьской презентации – на этот раз дебют состоится в октябре. Это в любом случае лучше, чем предыдущие слухи, по которым новый iPhone ожидался только в декабре. Напомним, что в этом году от купертиновцев ждут четыре новых iPhone: с 5,4-, 6,7- и двумя 6,1-дюймовыми OLED-дисплеями. При этом, все модели получат поддержку мобильных сетей пятого поколения и фирменную топовую платформу Apple A14. Ранее Джон Проссер первым раскрыл дату выхода нового iPhone SE и MacBook Pro 13.

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