Apple может выпустить складной iPhone

Сетевые источники поделились подробностями о первом складном смартфоне компании Apple, который может увидеть свет осенью 2022 года. Купертиновцы выбирают из двух прототипов. Первый имеет два дисплея и похож на Microsoft Surface Duo. Второй получил более привычный форм-фактор со сгибающимся экраном, как в Samsung Galaxy Z Flip и Motorola Razr. Сейчас купертиновцы тестируют складные iPhone вместе с партнерами из Foxconn. По итогам тестирования и будет выбран финальный вариант. Отметим, что Surface Duo не снискал большой популярности у себя на родине и недавно подешевел на 200 долларов. Что до Samsung Galaxy Z Flip, то он, наоборот, понравился пользователям по всему миру.

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