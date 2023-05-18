Apple нашла нового производителя для iPhone 16 Pro Max

Традиционно сборкой моделей iPhone Pro для Apple занимается китайская компания Foxconn, и если верить сообщениям отраслевых источников, эти планы остаются неизменными для моделей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Однако начиная с 2024 года главный партнёр Apple, по информации китайских журналистов, потеряет эксклюзивные права на производство iPhone 16 Pro Max — все заказы будут переданы компании Luxshare. Да, впервые в истории Foxconn не получила заказ на новый флагманский смартфон — информации о iPhone 16 Pro Max в компанию не поступало вовсе, так что теперь китайский гигант даже не знает, как этот гаджет будет выглядеть. Вместо этого, согласно публикации Мин-Чи Куо, права на эксклюзивное производство флагманских гаджетов компании получила Luxshare, о которой на самом деле многие просто не знают.

Но на самом деле Luxshare уже какое-то время является вторичным партнёром по сборке для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, и Apple, вероятно, хочет снизить свой риск, передав компании единоличную ответственность за реализацию iPhone 16 Pro Max. И это на самом деле вполне ожидаемая ситуация, потому что сейчас многие крупные компании пытаются отказаться от монополии на сборку тех или иных устройств со стороны партнёров — в любой момент может что-то пойти не так и тогда вся партия будет под вопросом. В случае, когда есть другие партнёры, шансов на проблемы в поставках заметно меньше. Ради этого Apple даже в Индии заводы строит, дабы решить проблему с поставками в будущем.
Смартфон AGM G2 Guardian с тепловизором появился в продаже …
Компания AGM дала старт продажам смартфона G2 Guardian, который может похвастаться тепловизором с дальнос…
Vivo Y78+ 5G получил 120-Гц OLED-экран …
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo Y78+ 5G, которая оценена в 230, 260 и 290 дол…
Tecno Camon 20 Premier 5G показали на рендерах…
В базе Google Play Console обнаружились подробности о смартфоне Tecno Camon 20 Premier 5G, официальный ре…
Samsung поставит в Galaxy S23 FE свой собственный процессор…
Ранее в этом году компания Samsung запустила серию смартфонов Galaxy S23, которая в целом получила благоп…
OnePlus Ace 2V мгновенно стал хитом в Китае …
Один из боссов компании OnePlus Ли Цзе объявил, что смартфон OnePlus Ace 2V стал хитом в Китае. При этом,…
Apple создаёт свой собственный мобильный модем…
Аналитики рынка мобильных технологий некоторое время назад поведали информацию о том, что компания Apple …
Смартфон Nokia C12 Plus получил 2 ГБ ОЗУ …
Компания HMD Global пополнила ассортимент смартфонов моделью Nokia C12 Plus, которая обойдется на индийск…
В сеть слили рендеры смартфона Google Pixel 7A…
До фирменного мероприятия Google I/O 2023 остаётся всё меньше и меньше времени, и всё больше сливов секре…
Обзор realme 9 6/128 ГБ. Среднебюджетник с AMOLED-экраном и камерой на 108 МпОбзор realme 9 6/128 ГБ. Среднебюджетник с AMOLED-экраном и камерой на 108 Мп
Зачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причиныЗачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причины
Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022
Обзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежами
Обзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памятиОбзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памяти
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor