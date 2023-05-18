Apple нашла нового производителя для iPhone 16 Pro Max

Традиционно сборкой моделей iPhone Pro для Apple занимается китайская компания Foxconn, и если верить сообщениям отраслевых источников, эти планы остаются неизменными для моделей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Однако начиная с 2024 года главный партнёр Apple, по информации китайских журналистов, потеряет эксклюзивные права на производство iPhone 16 Pro Max — все заказы будут переданы компании Luxshare. Да, впервые в истории Foxconn не получила заказ на новый флагманский смартфон — информации о iPhone 16 Pro Max в компанию не поступало вовсе, так что теперь китайский гигант даже не знает, как этот гаджет будет выглядеть. Вместо этого, согласно публикации Мин-Чи Куо, права на эксклюзивное производство флагманских гаджетов компании получила Luxshare, о которой на самом деле многие просто не знают.

Но на самом деле Luxshare уже какое-то время является вторичным партнёром по сборке для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, и Apple, вероятно, хочет снизить свой риск, передав компании единоличную ответственность за реализацию iPhone 16 Pro Max. И это на самом деле вполне ожидаемая ситуация, потому что сейчас многие крупные компании пытаются отказаться от монополии на сборку тех или иных устройств со стороны партнёров — в любой момент может что-то пойти не так и тогда вся партия будет под вопросом. В случае, когда есть другие партнёры, шансов на проблемы в поставках заметно меньше. Ради этого Apple даже в Индии заводы строит, дабы решить проблему с поставками в будущем.