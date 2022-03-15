Apple начинает продавать восстановленные iPhone 12 и 12 Pro

Сегодня официальный сертифицированный магазин Apple добавил восстановленные модели iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Все продукты, которые вы покупаете в сертифицированном восстановленном магазине Apple, поставляются с новой батареей, новой внешней оболочкой, оригинальными запасными частями Apple и годовой гарантией. Вы получаете бесплатную доставку и возврат, а также предустановлена ​​последняя версия ОС. Единственный минус, вы не получите оригинальную коробку.

При покупке вы можете сэкономить 110 долларов на iPhone 12 с 64 ГБ памяти, 120 долларов на модели со 128 ГБ памяти, 140 долларов на iPhone 12 Pro с 128 ГБ памяти, 150 долларов на iPhone 12 Pro с 256 ГБ памяти и 180 долларов на iPhone 12 Pro с 512 ГБ памяти.
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