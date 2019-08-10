Apple намеренно замедляла старые iPhone

Компания Apple ответила на обвинения в намеренном замедлении смартфонов iPhone прошлых поколений. В Купертино признались, что действительно внедрили соответствующую “функцию”, понижающую тактовую частоту процессоров смартфонов, но сделали это руководствуясь исключительно благими намерениями.

В Apple пояснили, что это было необходимо для обеспечения «лучшего опыта работы с устройством, сочетающего высокую производительность и долгий срок службы». По словам Apple, решение обусловлено природой литий-ионных аккумуляторов, которые весьма недолговечны и плохо переносят низкие температуры. Еще в Apple сообщили о планах в будущем добавить аналогичную функцию в другие продукты.

«Наша цель – дать клиентам наилучший опыт, который включает в себя высокую производительность и длительный срок службы устройств. Литий-ионные батареи крайне восприимчивы к низким температурам, их мощность снижается, а со временем они хуже хранят заряд, в результате чего устройства могут самопроизвольно выключаться для защиты электронных компонентов. В прошлом году мы внедрили эту функцию [понижение частоты процессора] для iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE, чтобы сгладить эти острые углы и предотвратить самопроизвольные выключения. С выходом обновления iOS 11.2 функция распространится на iPhone 7, а в будущем и на другие продукты»- текст из заявления Apple.