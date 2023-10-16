Apple наращивает производство iPhone 15 Pro из-за высокого спроса

В этом году компания Apple реализовала целый ряд эксклюзивных улучшений для смартфонов iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, что объясняет, почему они пользуются таким большим спросом. Настолько большим, что компания Samsung увеличила производство OLED-панелей для 6,1-дюймовой (и 6,7-дюймовой) модели на чётвертый квартал текущего года. Согласно последнему сообщению инсайдеров, корейский производитель увеличил объём поставок на 5 миллионов дисплеев, чтобы удовлетворить запросы компании Apple. И это при учёте того, что компания Samsung продаёт свои дисплеи дороже, чем LG, хотя обе компании производят дисплеи для «яблочного» гиганта.

Samsung и LG поставляют OLED-панели LTPO-типа как для iPhone 15 Pro, так и для iPhone 15 Pro Max, и, согласно информации The Elec, Apple поручила обеим компаниям нарастить производство, потому что флагманские смартфоны пользуются огромным спросом и производство не успевает за покупательной возможностью аудитории. Это довольно интересная новость, потому что в прошлом году абсолютно аналогичный смартфон продавался очень плохо, и компании Apple пришлось даже снижать ежеквартальные прогнозы, потому что в Китае флагман не покупали вообще. Вероятно, пользователи за год накопили деньги, которые они теперь с радостью тратят на смартфон в титановом корпусе. Но это яркая демонстрация того, что компании Apple не нужно делать ничего нового, чтобы продавать свои смартфоны по достаточно высокой цене. Их покупают и так.
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