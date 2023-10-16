Apple наращивает производство iPhone 15 Pro из-за высокого спроса

Samsung и LG поставляют OLED-панели LTPO-типа как для iPhone 15 Pro, так и для iPhone 15 Pro Max, и, согласно информации The Elec, Apple поручила обеим компаниям нарастить производство, потому что флагманские смартфоны пользуются огромным спросом и производство не успевает за покупательной возможностью аудитории. Это довольно интересная новость, потому что в прошлом году абсолютно аналогичный смартфон продавался очень плохо, и компании Apple пришлось даже снижать ежеквартальные прогнозы, потому что в Китае флагман не покупали вообще. Вероятно, пользователи за год накопили деньги, которые они теперь с радостью тратят на смартфон в титановом корпусе. Но это яркая демонстрация того, что компании Apple не нужно делать ничего нового, чтобы продавать свои смартфоны по достаточно высокой цене. Их покупают и так.