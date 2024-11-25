Apple не будет обновлять AirPods Max из-за низких продаж

Суть в том, что низкий уровень продаж наушников не мотивирует компанию на выпуск новой модели с заметными изменениями или улучшениями, ведь их всё равно никто не покупает. Возможно, Apple достигнет необходимых показателей продаж через несколько лет, после чего можно будет ожидать обновления, но пока что ожидать этого фанатам явно не стоит. При этом для многих покупателей переход на USB Type-C станет удобным изменением, так как теперь можно избавиться от дорогих кабелей производителя. Но многие будут разочарованы, узнав, что Apple продолжает использовать чип H1 предыдущего поколения. Даже более доступные AirPods Pro 2 и AirPods 4 уже оснащены новым чипом H2, который обеспечивает улучшенное активное шумоподавление и адаптивный режим прозрачности для более качественного звука.