Apple не будет обновлять AirPods Max из-за низких продаж

Новые AirPods Max не получили значительного обновления в этом году — кроме перехода с порта Lightning на USB Type-C и нескольких новых цветов пользователи не получили буквально ничего. Однако, несмотря на крайне незначительные изменения, их стоимость выросла и достаточно заметно. И учитывая, что Apple недавно представила AirPods 4 с более современным чипом, многие ожидали, что премиальные наушники также получат улучшения, ведь они стали дороже и, соответственно, должны быть лучше, но на деле нового чипа они не получили. Более того, теперь инсайдеры сообщают, что у Apple нет конкретных планов на серьёзные обновления AirPods Max в ближайшее время — текущее поколение останется в продаже ещё как минимум пару лет.

Суть в том, что низкий уровень продаж наушников не мотивирует компанию на выпуск новой модели с заметными изменениями или улучшениями, ведь их всё равно никто не покупает. Возможно, Apple достигнет необходимых показателей продаж через несколько лет, после чего можно будет ожидать обновления, но пока что ожидать этого фанатам явно не стоит. При этом для многих покупателей переход на USB Type-C станет удобным изменением, так как теперь можно избавиться от дорогих кабелей производителя. Но многие будут разочарованы, узнав, что Apple продолжает использовать чип H1 предыдущего поколения. Даже более доступные AirPods Pro 2 и AirPods 4 уже оснащены новым чипом H2, который обеспечивает улучшенное активное шумоподавление и адаптивный режим прозрачности для более качественного звука.