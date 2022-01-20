Apple не будет обновлять iOS 14

Не секрет, что запуск iOS 15 в сентябре был непростым. При этом Apple заявила, что продолжит поддерживать предыдущую версию с исправлениями безопасности. Это означало, что владельцам iPhone не обязательно обновлять свои устройства, чтобы оставаться в безопасности, и у Apple было время, необходимое для исправления более серьезных ошибок новой версии. Многие изначально думали, что это новый подход компании к обновлениям ОС. Однако в ответе информационному изданию ArsTechnica компания Apple сослалась на страницу поддержки от сентября 2021 года, на которой четко указано, что обновления безопасности iOS 14 будут доступны только «в течение определенного периода времени». Проще говоря, технический гигант никогда не собирался поддерживать старые версии своей операционной системы.

В результате на прошлой неделе обновление iOS 14.8.1 просто исчезло как вариант для пользователей, которые еще не обновились до новой версии. Единственный вариант сейчас — перейти на последнюю версию iOS 15.2.1. Честно говоря, Apple также немного молчит о графике обновлений своей ОС и хранит большую часть информации за закрытыми дверями. Конечно, это разочаровывает пользователей, но отлично работает для компании. Например, производителю не нужно тратить ресурсы на поддержание и апдейты сразу двух операционных систем — достаточно закрыть апдейты для iOS 14 и бросить все силы на iOS 15. В этом случае больше шансов на то, что система действительно будет работать хорошо.