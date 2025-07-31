Apple не хочет покупать Perplexity за 40 миллиардов

Хотя отставание Apple в сфере ИИ пока напрямую не влияет на её финансовые показатели за второй квартал 2025 года, беспокойство среди акционеров растёт. В СМИ даже начали появляться слухи о возможной замене Тима Кука на посту CEO. Аналитики уверены — если компания хочет конкурировать с другими технологическими гигантами, ей не стоит полагаться только на собственные наработки в области ИИ. Учитывая внушительные финансовые резервы, эксперты советуют приобрести успешную ИИ-компанию, такую как Perplexity, за 40 миллиардов долларов — это шаг, который поможет быстро сократить отставание от конкурентов.

Хотя развитие собственных ИИ-сервисов могло бы обойтись Apple дешевле, нет никаких гарантий, что это принесёт результат. Ранее сообщалось, что Apple вела переговоры о покупке Perplexity, оценённой тогда в 14 миллиардов долларов, но в итоге переговоры ни к чему не привели. Предложенная цена в 40 миллиардов долларов кажется чрезмерной, особенно учитывая, что самое дорогое приобретение Apple, компания Beats, обошлось «всего» в 3 миллиарда долларов. Это может говорить о нежелании компании тратить огромные суммы даже на перспективные активы. Неизвестно, пойдёт ли Apple на такую сделку — всё же просто купить компанию, которая занимается искусственным интеллектом, обычно недостаточно. Нужно ещё имплементировать это решение в свои собственные разработки, и только тогда у компании может появиться какой-то шанс на успех в этом направлении.
Смартфон Xiaomi 16 Pro Mini выпустят в сентябре…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманских смартфонах серии Xiaomi …
Google выпустит в Android 16 очень полезную функцию…
Компания Google, судя по информации инсайдеров, разрабатывает новое меню для отображения состояния аккуму…
iPhone 17 всё же подорожает из-за новых пошлин…
20-процентные пошлины на китайские товары, введённые США некоторое время назад, по-прежнему остаются в си…
Samsung готовит Galaxy Z Flip7 на чипе Exynos 2500…
Если верить информации западных инсайдеров, компания Samsung представит Galaxy Z Flip7 вместе с Galaxy Z …
Xiaomi 15S Pro оценили в 765 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью 15S Pro, которая основана на фирменной платформе…
Google заключила контракт с TSMC сроком на пять лет…
Смартфоны серии Pixel 10 станут первым флагманским семейством смартфонов Google, в котором компания полно…
Глобальную версию Red Magic 10S Pro оценили в 650 евро …
Бренд Red Magic выпустил на глобальный рынок смартфон Red Magic 10S Pro, который ранее был представлен в …
Samsung Galaxy S25 FE получит до 256 ГБ встроенной памяти…
Известный информатор @MysteryLupin поделился подробностями о смартфоне Samsung Galaxy S25 FE, официальный…
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor