Apple не хочет покупать Perplexity за 40 миллиардов

Хотя отставание Apple в сфере ИИ пока напрямую не влияет на её финансовые показатели за второй квартал 2025 года, беспокойство среди акционеров растёт. В СМИ даже начали появляться слухи о возможной замене Тима Кука на посту CEO. Аналитики уверены — если компания хочет конкурировать с другими технологическими гигантами, ей не стоит полагаться только на собственные наработки в области ИИ. Учитывая внушительные финансовые резервы, эксперты советуют приобрести успешную ИИ-компанию, такую как Perplexity, за 40 миллиардов долларов — это шаг, который поможет быстро сократить отставание от конкурентов.

Хотя развитие собственных ИИ-сервисов могло бы обойтись Apple дешевле, нет никаких гарантий, что это принесёт результат. Ранее сообщалось, что Apple вела переговоры о покупке Perplexity, оценённой тогда в 14 миллиардов долларов, но в итоге переговоры ни к чему не привели. Предложенная цена в 40 миллиардов долларов кажется чрезмерной, особенно учитывая, что самое дорогое приобретение Apple, компания Beats, обошлось «всего» в 3 миллиарда долларов. Это может говорить о нежелании компании тратить огромные суммы даже на перспективные активы. Неизвестно, пойдёт ли Apple на такую сделку — всё же просто купить компанию, которая занимается искусственным интеллектом, обычно недостаточно. Нужно ещё имплементировать это решение в свои собственные разработки, и только тогда у компании может появиться какой-то шанс на успех в этом направлении.