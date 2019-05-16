Apple не может создать 5G модем

Американское издание, со ссылкой на источник в компании Apple, сообщает о трудностях известной компании при разработке модемов 5G. Оказалось, что создать столь сложную технологию компания самостоятельно не может, так как пока что нет нужных наработок, а пользоваться чужой технологией крайне дорого. Ведь все крупные производители потратят массу денег на такой модем и потом захотят эти затраты отбить. Так что в Apple решили делать модем самостоятельно и уйдет на это почти шесть лет. Да, уже сейчас инженеры компании ставят план на 2025 год по выпуску полноценных 5G модемов и если ситуация резко не изменится, то владельцы смартфонов Apple еще очень не скоро увидят те технологии, которые уже сейчас есть у той же Samsung или Huawei.