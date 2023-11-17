Apple не может выпустить собственный мобильный модем

Компания Apple достаточно долгое время хотела создать и запустить в производство собственные 5G-модемы для iPhone и не только, чтобы снизить зависимость от Qualcomm — всё же на текущий момент производитель закупает у компании массу продукции, переплачивая за технологии. К сожалению, калифорнийский гигант столкнулся с достаточно серьёзными проблемами в проектировании новых модемов, так что говорить о начале производства рано. Аналитики считают, что из-за технических трудностей в разработке мобильного модема компания перенесёт запуск производства собственного решения на 2026 год. Соответственно, одной из причин, по которой Apple продлила лицензионное соглашение на 5G-модемы с Qualcomm ещё на три года, является необходимость в обеспечении достаточного запаса времени для работы над собственным модемом в системе на кристалле.

Специалисты отмечают, что компания пока что столкнулась с проблемами перегрева и низкой производительности мобильного роутера, что решить не так уж просто — нужно потратить немало времени на проектирование. Это значит, что Apple может потребоваться несколько лет, чтобы создать 5G-решение, способное конкурировать или даже превзойти текущие модемы Qualcomm. Изначальный план был запустить внутренние 5G-модемы к 2024 году, но не всегда всё идет по плану. Теперь компании нужно активно работать, чтобы создать собственное решение нового поколения и выпустить его в производство. Иначе избавиться от Qualcomm не выйдет.