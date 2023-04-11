Apple не нашла производителя для чипов A17 Bionic

По информации, опубликованной известным изданием China Times, Apple планирует реализовать 3-нм технологическим процесс в одиночку, не привлекая производственные мощности TSMC. Дело в том, что весь объём производимой продукции, предоставляемый TSMC, был заказан Apple для своего процессора М3 нового поколения, соответственно, у компании просто не осталось возможности выпустить ещё и достаточное количество чипов для iPhone. Из-за этого компании Apple придётся самостоятельно производить процессоры A17 Bionic для нового флагманского смартфона — во всяком случае, так говорят инсайдеры из Китая. И это тот самый случай, когда мы не особо верим информации инсайдеров, потому что уже почти середина апреля, а компания представит свои новые смартфоны в октябре. За этот период найти производителя чипов и реализовать нужную партию просто невозможно.

Вероятно, компания Apple просто будет вынуждена снизить заказ на чипы М3, дабы выпустить хотя бы небольшую партию новых процессоров для смартфонов, и в процессе компания будет искать новых партнёров для выпуска соответствующих процессоров. Это очень сложный процесс, потому что конкурентов у TSMC на текущий момент просто нет и 3 нанометра осилить очень трудно, не говоря уже о создании необходимых производственных мощностей. Это может привести к тому, что Pro-версии новых смартфонов Apple будут продаваться по завышенной цене и при этом они будут в дефиците. Это, безусловно, не может не огорчать.
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