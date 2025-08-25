Apple не планирует обновлять AirPods Max

Актуальная версия AirPods Max получила разъём USB Type-C вместо Lightning и несколько новых цветовых вариантов, но серьёзных изменений нет — в них не установлен современный чип H2, зато цена по-прежнему остаётся запредельной. На фоне этого AirPods Pro 2 выглядят куда более выгодной покупкой, к тому же ждать скорого обновления наушников не стоит — по данным Марка Гурмана из Bloomberg, Apple не планирует выпускать следующую версию из-за слабых продаж текущей модели. Точных цифр поставок AirPods Max Гурман не называет, но отмечает, что наушники оказались в странной позиции. С одной стороны, их выбирают те, кому нужен премиальный звук и крепкая конструкция. С другой — спрос слишком мал, чтобы оправдать инвестиции в разработку преемника. Поэтому Apple сосредоточила ресурсы на продуктах, которые приносят массовые продажи.

Хороший пример — AirPods Pro 2. Их можно найти за 170 долларов и при этом они оснащены чипом H2, обеспечивающим более эффективное шумоподавление, меньшую задержку и увеличенную дальность работы. Для сравнения, AirPods Max стоят минимум 480 долларов, что для многих покупателей попросту недоступно. Неудивительно, что именно линейка Pro получит продолжение в этом году — AirPods Pro 3 ожидаются ближе к концу 2025-го и, по слухам, будут оснащены новыми функциями, связанными со здоровьем, а также собственным процессором Apple. Но поклонникам полноразмерных наушников ничего интересного рассказать не получится — они не приносят денег.