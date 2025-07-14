Обзор Defender Fury. Недорогие игровые наушники

Сегодня у нас классические игровые наушники Defender Fury накладного типа с подвижным микрофоном, мягкими амбушюрами и 40 мм излучателями с частотой воспроизведения от 20 до 20 000 Гц, светодиодной подсветкой. Совместима со стационарным ПК, ноутбуком и носимыми устройствами.

Комплектация

Коробка из картона с игровым оформлением, на боковой стороне информация по бонусу в игре Crossout. Комплект помимо этого кода включает, переходник на раздельные аудиоканалы и руководство пользователя.

Внешний вид

Доступна гарнитура в нескольких вариантах цветового исполнения. Традиционная конструкция для моделей накладного типа.

Широкое оголовье, внутри мягкая вставка с пенным наполнителем. Направляющие из пластика с насечками для фиксации выбранного положения. Диапазон регулировки позволит с комфортом носить людям разного возраста и пола.

Чашки немного повернуты относительно, обеспечивая оптимальный прижим к ушам пользователя. Соединение жесткое, складывание чашек не предусмотрено.

На внешней стороне по центру рисунок с многоцветной подсветкой. Для ее работы необходимо подключить USB-кабель.

Капсюль всенаправленного микрофона на гибкой ножке, можно изменять его положение. Контролировать статус работы можно с помощью отдельного индикатора на капсюле. Регулятор громкости перенесен на пульт ДУ, размещенный на кабеле.

Амбушюры из экокожи, наполнитель с памятью формы. Уши обхватывают полностью и за счет этого обеспечивается пассивная звукоизоляция.

Тесты

От Defender Fury отходит кабель, который на выходе разделяется на линию с USB и линию с 4-пиновым аудиоразъемом. В комплекте есть разветвитель на раздельные каналы с 3-пиновым коннектором.Передача звука идет через аудиоразъем, USB только для питания подсветки. Использование этого интерфейса делает эти наушники универсальными, позволяя эксплуатировать со стационарными и носимыми устройствами. Отдельная настройка для работы не требуется, работают сразу после подключения.

За воспроизведение в них отвечают 40 мм динамики. Основной акцент в звуковой сцене делается на средних частотах. Высокие частоты прижаты, низкие частоты присутствуют, но не перекрывают сцену. В целом это универсальные наушники под разные сценарии эксплуатации.

Посадка на голове удобная. Длины кабеля достаточно для подключения к системному блоку, а на улице провод можно будет пропустить под футболкой и подключить к смартфону, разместив его в кармане. Но для уличного ношения стоит учитывать, что тут несъемный микрофон.

Итоги

Defender Fury – игровые наушники с проводным подключением, всенаправленным микрофоном, регулируемым оголовьем, подсветкой на чашке, амбушюрами из экокожи.