Apple не смогла обеспечить себе память по разумной цене

На фоне того, что мобильная DRAM и NAND-память, по оценкам, подорожают на 70% и 100% соответственно, возможности Apple выбить для себя лучшие цены оказываются весьма ограниченными. Сейчас компания из Калифорнии, по имеющимся данным, платит 70 долларов за один модуль LPDDR5X объёмом 12 ГБ, что означает рост цены на внушительные 230% по сравнению с началом 2025 года. Что касается заключения контрактов на поставки DRAM, то, судя по всему, частые командировки топ-менеджеров Apple действительно дали определённый эффект, но явно не в том объёме, на который рассчитывала компания. Источник, близкий к планам Apple, сообщил, что обычно корпорация заключает долгосрочные соглашения на поставку памяти сроком сразу на 1 год, однако в этот раз переговоры завершились контрактами, покрывающими лишь первую половину 2026 года.

Такие устройства, как iPhone 17e и обновлённые MacBook Pro с процессорами M5 Pro и M5 Max, вероятно, окажутся защищёны от резкого роста цен, но, как уже отмечалось, линейка iPhone 18 может ощутить удар в полной мере, особенно версии с увеличенным объёмом памяти. Кроме того, серьёзно подорожать может и переработанный MacBook Pro с OLED-экраном и процессором M6, причём не только из-за отказа от mini-LED, но и из-за целого набора других изменений, дополненных ростом цен на DRAM и NAND-память. В итоге предстоящий год обещает быть непростым для тех, кто решил обновить свой смартфон или ноутбук по разумной цене — это будет очень проблематично.
