Смартфон OPPO Reno15c оценили в 410 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью Reno15c, которая основана на 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 722. Новинка также оснащается 6,59-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2760:1256 точек, адаптивной кадровой частотой обновления до 120 Гц и яркостью до 1200 нит, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 3.1, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (телеобъектив с 3,5-кратным оптическим приближением) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп с автофокусом, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, корпусом из холоднокатаного стекла с металлической рамкой, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP69. Цена базовой конфигурации с 12/256 ГБ памяти составляет эквивалент 410 долларов.