В сеть слили список новинок Apple на 2026 год

Отдельно отмечен iPhone Air 2, однако его кодовое имя встречается в сборке программного обеспечения, созданной ещё до того, как Apple, по слухам, решила отложить выпуск преемника этой модели. Далее в списке перечислены будущие компьютеры Mac и носимые устройства. Упоминается доступный MacBook с процессором A18 Pro, MacBook Pro с процессорами M5 Pro и M5 Max, а также более поздние версии MacBook Pro на M6 Pro и M6 Max. Кроме того, в утечке фигурируют MacBook Air с процессором M5, а также новые Mac Studio и Mac mini. Среди носимых устройств названы гарнитура Vision Air, несколько моделей AR-очков, более доступная версия Vision Pro, Apple Watch Series 12 и Watch Ultra 4. Так что новинок у компании будет очень и очень много, если слух подтвердится.