В сеть слили список новинок Apple на 2026 год

Недавние утечки указывали на то, что Apple работает над новым AirTag, обновлённой колонкой HomePod mini, iPad на базе процессора A19 и iPad Air с процессором M4. Теперь в сети появилась новая утечка, которая раскрывает куда более широкий перечень устройств и функций Apple, запланированных на 2026 год. Согласно слитой информации, в следующем году Apple может представить AirTag 2, Studio Display 2, а также сразу несколько устройств для умного дома, включая новое поколение Apple TV, настольного робота и HomePod mini 2. Также в документе инсайдера фигурирует iPad 12 с процессором A19, iPad Air на базе процессора M4 и будущие модели iPhone, среди которых упоминаются iPhone 17e, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone.

Отдельно отмечен iPhone Air 2, однако его кодовое имя встречается в сборке программного обеспечения, созданной ещё до того, как Apple, по слухам, решила отложить выпуск преемника этой модели. Далее в списке перечислены будущие компьютеры Mac и носимые устройства. Упоминается доступный MacBook с процессором A18 Pro, MacBook Pro с процессорами M5 Pro и M5 Max, а также более поздние версии MacBook Pro на M6 Pro и M6 Max. Кроме того, в утечке фигурируют MacBook Air с процессором M5, а также новые Mac Studio и Mac mini. Среди носимых устройств названы гарнитура Vision Air, несколько моделей AR-очков, более доступная версия Vision Pro, Apple Watch Series 12 и Watch Ultra 4. Так что новинок у компании будет очень и очень много, если слух подтвердится.