Apple не смогла создать собственный 5G-модем

Некоторое время назад западные инсайдеры сообщали, что компания Apple работает над собственными чипами сотовой связи 5G, чтобы уменьшить зависимость от компании Qualcomm. Однако новая информация гласит о том, что Apple, вероятно, очень далека от достижения своих целей, поскольку на текущий момент она решила прекратить разработку внутренних 5G-модемов. Это значит, что усилия компании в этой области не окупились, и ей придется закрыть данное направление разработки. Безусловно, данный шаг приведёт к значительным потерям для компании Apple, поскольку она инвестировала в данную технологию на протяжении многих лет.

Стоит напомнить, что ранее сообщалось, что команда инженеров Apple, отвечающая за разработку собственных 5G-модемов, столкнулась с серьёзными препятствиями этом вопросе и длительное время не могла решить технические проблемы в этом направлении. Ради выполнения поставленной задачи Apple заранее наняла тысячи инженеров, работающих над уникальными чипами для 5G-модемов, плюс компания приобрела бизнес Intel по модемам и инвестировала в различного рода проекты огромные деньги. Но отказ от разработки собственного модема говорит нам о том, что компания будет продолжать полагаться на Qualcomm для 5G-модемов в будущих своих устройствах. Это плохой знак, так как если Apple не смогла создать собственное решение, то другим компаниям и подавно не добраться до этой цели. И Qualcomm теперь будет явным фаворитом и монополистом в этом вопросе.
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