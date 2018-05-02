Apple неплохо заработала в этом году

2018-05-02, Автор - Влад Волошин; Продукт - Apple; [61]
Компания Apple вчера представила квартальный отчет и оказалось, что у производителя все очень даже хорошо с прибылью. Хотя аналитики и рассказывали нам байки про спад продаж, про потерю рынка Китая и все в таком духе, у производителя наблюдается рост абсолютно по всем фронтам. Прибыль по сравнению с прошлым годом выросла на 16%, выросла операционная прибыль, количество продаваемых смартфонов увеличилось на 3%, хотя стоимость девайсов заметно выросла. То есть, производитель смог не только продать свой очень дорогой смартфон iPhone X, но и увеличил количество продаваемых устройств. Естественно, такие новости понравились аналитикам, которые теперь могут спокойно вкладывать свои деньги в акции компании. Теперь понятно, что ничего плохого с яблочным гигантом не произойдет, что бы не случилось.


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